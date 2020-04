Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrüche in Baucontainer und Büroräume - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Freitag 12 Uhr bis Montag 7 Uhr brachen Unbekannte in einen Baucontainer ein, der in der Chemnitzer Straße im Stadtteil Vogelstang auf einer Baustelle abgestellt war und entwendeten hieraus diverses Büro- und Arbeitsmaterial im Gesamtwert von 1.200 Euro.

Des Weiteren wurde in ähnlichen Zeitraum versucht in einen Baucontainer in der Thomas-Jefferson-Straße im Stadtteil Käfertal einzubrechen, was aber nicht gelang.

Ebenso brachen Unbekannte am Montagabend um kurz vor 20 Uhr in Büroräumlichkeiten in der Robert-Funari-Straße ein und entwendeten hieraus zwei Bildschirme und zwei Laptops. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist u.a. derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Käfertal. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/71849-0 zu melden.

