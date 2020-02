Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Müll-Containers

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 01.02.2020, gegen 20:50 Uhr, geriet ein Papiercontainer in der Hermann-Hesse-Straße in Ludwigshafen-Oggersheim in Brand. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer vor einem Übergreifen auf weitere Container gelöscht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden entsprechend aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigshafen am Rhein unter der Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail an pdludwigshafen.presse@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

