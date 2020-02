Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Prälat-Caire-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Freitag, 31.01.2020 konnte ein Zeuge gegen 13:10 Uhr in der Prälat-Caire-Straße in Oggersheim beobachten, wie der Fahrer eines grauen Kleinwagens mit dem rechten Außenspiegel seines Pkws ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug streifte. Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw in Richtung Mannheimer Straße.

Ob das geparkte Fahrzeug hierbei beschädigt wurde, konnte zunächst nicht ermittelt werden.

Zeugen sowie der etwaige Geschädigte des betroffenen Fahrzeugs werden gebeten sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

