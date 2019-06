Polizei Gütersloh

POL-GT: Paketinhalte gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (CK) - In der Zeit von Samstag (08.06., 16.00 Uhr) bis Montagabend (10.06., 22.40 Uhr) gelangten bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände eines Paket Shops an der Konrad-Zuse-Straße. Hier machten sie sich am Tor einer Wechselbrücke zu schaffen, ein austauschbarer Ladungsträger, das verplompt worden war.

Aus der Wechselbrücke wurden mehrere Pakete - alles Retouren - entnommen und geöffnet; teilweise wurde der Inhalt gestohlen. Genaueres ist hierzu noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch geben? Wer hat am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

