Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Sigmaringen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 10 Uhr aus einer Apotheke in der Georg-Zimmerer-Straße einen schwarz / grauen Laptop eines bislang noch unbekannten Herstellers. Der Täter stieg über ein offenstehendes Fenster in das Büro der Apotheke, schnappte sich den Laptop und verschwand durch das Fenster auch wieder. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen-Laiz

Brand einer Deckenleuchte

Ein technischer Defekt an einer Deckenleuchte löste am Dienstag gegen 10.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz bei einer Firma in der Winterlinger Straße aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen brannte eine Deckenleuchte in einer Produktionshalle, welche jedoch bereits vollständig geräumt war. Rasch war das Feuer gelöscht, sodass die Halle druckbelüftet und der Rauchabzug betätigt werden konnte. Bei dem Brand wurde lediglich die Deckenleuchte beschädigt. Die Produktion wurde nicht eingeschränkt.

Ostrach

Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen grauen Opel, der auf einem privaten Stellplatz in der Kaplaneigasse stand. An der beschädigten Fahrerseite ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Laut Geschädigten wurde sein Pkw in den letzten sechs Monaten schon mehrfach beschädigt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Hundersingen / Herbertingen

Pkw aufgefunden

Nach dem gestrigen Zeugenaufruf in der Presse und den sozialen Medien teilte eine Bewohnerin Hundersingens der Polizei mit, dass der gesuchte Pkw hinter einer Hecke auf einem Privatparkplatz in der Straße "Moorhalde" steht. Noch am gleichen Abend konnte dem Fahrzeughalter die erfreuliche Nachricht weitergeleitet werden, der seinen Pkw in den nächsten Tagen abholen wird.

Unauffindbarer Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Ein 79-jähriger, ortsunkundiger Mann, rief am Montag gegen 13 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, seinen roten VW Polo gegen 9 Uhr im Bereich der Straße "Unterwasser" abgestellt zu haben und diesen jetzt nicht mehr zu finden. Der Mann war morgens von Leutkirch nach Hundersingen gefahren. Trotz intensiver Fahndung durch die Polizei und Angehöriger konnte das Fahrzeug in und um Hundersingen nicht aufgefunden werden. Personen, die Hinweise zum Standort des roten VW Polo, amtliches Kennzeichen RV-KW 1239, geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu verständigen.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell