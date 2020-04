Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen gegen 10 Uhr an einem Kreisverkehr im Bereich der Hauptstraße und der Straße An der Autobahn. Ein 8-jähriges Kind überfuhr mit seinem Fahrrad die vor dem Kreisverkehr befindliche Querungshilfe und kollidierte dabei mit einem Pkw, der auf der Straße An der Autobahn fuhr und in den Kreisverkehr einfahren wollte. Obwohl der Fahrer des Pkw das Mädchen noch sah und bremste, stieß das Mädchen in die Beifahrerseite, stürzte in der Folge und verletzte sich am Fuß. Mit einem Rettungswagen wurde das Mädchen in eine Kinderklinik transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell