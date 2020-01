Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Überhitzter Akku löst Brand in einer Turnhalle in Neustrelitz aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustrelitz (ots)

Am 29.01.2020 gegen 08:00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Neustrelitz in Kenntnis gesetzt, dass es in der Tiergartenstraße in Neustrelitz, in einem Umkleideraum der Turnhalle der Regionalschule, zu einem Brand gekommen war.

Der Brand wurde gegen 07:45 Uhr durch einen Sportlehrer rechtzeitig bemerkt und mittels Pulverlöscher gelöscht, sodass eine Alarmierung der Feuerwehr nicht von Nöten war.

Den eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Nach bisherigen Erkenntnissen fand in der Turnhalle der Sportunterricht einer 6. Klasse statt. Während des Unterrichts bemerkte der Sportlehrer Brandgeruch aus einer Umkleidekabine. Ihm gelang es den Brand zu löschen, sodass keines der Kinder verletzt wurde.

Zur Ermittlung der Brandursache waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg vor Ort im Einsatz. Hierbei wurde festgestellt, dass offenbar ein überhitzter Akku einer Fahrradlampe, welcher sich in der Jackentasche eines Schülers befand, brandursächlich gewesen ist. Es handelte sich hierbei um einen handelsüblichen Lithium-Ionen-Akku, der in verschiedenen Supermärkten vertrieben wird.

Durch den Brand sowie die Löschmaßnahmen entstand in der Umkleidekabine und insbesondere an der Kleidung und den Schulsachen von 15 Schulkindern ein Schaden in Höhe von ca. 2.000EUR.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz aufgenommen und dauern weiter an. Der Einsatz eines Sachverständigen des TÜV Nord wird gegenwärtig geprüft.

Rückfragen bitte an:

Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell