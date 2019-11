Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Dieb stiehlt Räder

Aus einer Garage erbeutete am Mittwoch ein Unbekannter in Geislingen vier Kompletträder.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war der Dieb zwischen 6 und 16 am Werk. In der Bebelstraße ging er in eine unverschlossene Garage und stahl die vier Autoräder. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen und bittet unter der Telefon-Nr. 07331/93270 um Zeugenhinweise.

