POL-UL: (HDH): Gerstetten

Giengen - Drei müssen stehenbleiben

Die Polizei führte am Dienstag mehrere Verkehrskontrollen durch und stellte dabei Verstöße fest.

Gegen 11:30 Uhr beförderte ein 62-Jähriger, zwei Kleinkinder ohne Sicherung in seinem Mercedes. Die Polizei hielt den Mann in der Biberstraße in Giengen an. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige entgegen. Da geeignete Kindersitze nicht zur Verfügung standen, durfte er die Fahrt mit den Kindern nicht fortsetzen.

Gegen 22 Uhr kontrollierte die Polizei in Gerstetten am Marktplatz den Verkehr. Der Fahrer eines Kleinbusses roch nach Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte, dass er zu viel Alkohol getrunken hatte. Der 47-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein. Ähnlich erging es dem Fahrer eines Hyundai. Den kontrollierte gegen 22 Uhr eine Polizeistreife in der Wasserstraße. Auch er musste nach einem Alkoholtest in einem Krankenhaus Blut abgeben. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

