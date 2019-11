Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Baum begräbt Radfahrer

Am Dienstag stürzte in Göppingen ein Baum um und verletzte einen Radler.

Ulm (ots)

Der 17-Jährige fuhr gegen 7.45 Uhr in der Straße "Am Autohof". Unvermittelt stürzte eine Ulme um und begrub den Radler unter sich. Auch ein vorbeifahrender Ford wurde durch Äste leicht beschädigt. Der Radfahrer befreite sich selbstständig und erlitt leichte Verletzungen. Der 75-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Radler vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum der Baum umstürzte ist nicht bekannt.

+++++++ 2074134

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell