POL-UL: (UL) Ehingen - Berauscht unterwegs

Die Polizei kontrollierte von Dienstag auf Mittwoch in Ehingen Autofahrer und stellte mehrere Verstöße fest.

Zwischen Mitternacht und 1 Uhr stellte die Polizei bei zwei Fahrern Alkoholeinwirkung fest. Tests bestätigten, dass sie zu viel Alkohol intus hatten. Ein 54-Jähriger musste deshalb sein Auto stehen lassen und sieht nun einer Anzeige entgegen. Der andere Fahrer konnte außerdem keinen Führerschein vorzeigen. Auch war sein Auto nicht versichert. Die Polizei prüft nun, ob der 33-Jährige einen Führerschein besitzt. Den Mann erwarten gleich mehrere Anzeigen.

Kurz vor Mitternacht stoppten die Beamten in der Lindenstraße einen Opel. An diesem mussten sie die zu geringe Profiltiefe eines Reifens beanstanden. Auch dieser Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen. Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness! +++2080741+++2080490+++2080460

