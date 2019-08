Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vater und Sohn stürzten vom Dach

53894 Mechernich-Kalenberg (ots)

Am Samstag (13.30 Uhr) stürzte ein 38-Jähriger aus dem Mechernicher Stadtgebiet vom Dach einer Lagerhalle. Dabei verletzte er sich leicht. Er hatte am Dach Reperaturarbeiten verrichtet. Der Vater (61) des Mannes kletterte circa eine Stunde später ebenfalls auf das Dach, um das Handy seines Sohnes zu suchen. Dabei trat der Mann auf eine Wellplatte und brach durch. Er stürzte circa fünf Meter in die Tiefe. Er verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik.

