Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Dinslaken - Alleinunfall auf der A 3 in Richtung Köln - Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 27. April 2020, 17.40 Uhr

Ein 23-jähriger aus den Niederlanden verlor in einer Ausfahrt auf der A 3 Richtung Köln die Kontrolle über sein Krad. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Der Mann befuhr am Montagnachmittag mit seiner Honda die Ausfahrt der Anschlussstelle Dinslaken Nord, als er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der 23-Jährige stürzte und schleuderte mit dem Motorrad in den linken Grünstreifen, auf dem er sich überschlug. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Dinslaken Nord in Fahrtrichtung Köln wurde für die Unfallaufnahme von 17.45 bis 18.30 Uhr gesperrt. Eine Verkehrsstörung entstand nicht.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell