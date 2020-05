Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Mit über 180 km/h durch die Baustelle

Ein längeres Fahrverbot und eine saftige Geldbuße erwarten einen Verkehrsteilnehmer, der am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, durch die Baustelle im Bereich der Autobahn A6, zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim unterwegs war. Mindestens sechsmal wurde dem Fahrer zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim, durch Verkehrszeichen, die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h im Baustellenbereich angezeigt. Stattdessen raste der Audifahrer mit gemessenen 181 km/h durch den engen Abschnitt. Nach Abzug der Toleranzen kommen nun gefahrene 175 km/h zur Anzeige. Gegen 2 Uhr überschritt der Fahrer eines Daimlers die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit um 66 km/h. Auch er muss wegen seiner gefahrenen 146 km/h mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass an Autobahnbaustellen auch zur Nachtzeit gearbeitet wird und die Geschwindigkeitsbegrenzungen ganztägig ihre Gültigkeit haben.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Kindergarten

Über ein Fenster des Turnraums des Kindergartens in der Böckinger Hofstattstraße gelangten Unbekannte zwischen Freitag und Montag in das Gebäude. Vom Turnraum ging es im Anschluss in einen Büroraum. Dort wurde eine fest eingeschraubte Geldkassette herausgerissen. Bargeld befand sich keines im Behältnis. Der entstandene Sachschaden dürfte sich jedoch auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Hofstattstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten in Böckingen, Telefon 07131 31388, zu melden.

Gemmingen: Massive Holzbank entwendet

Eine massive und festgeschraubte schwere Holzbank wurde am Waldrand im Gewann Petersgrund in Gemmingen entwendet. Vermutlich zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr, stahlen die Unbekannten die Bank am Aussichtspunkt bei Stebbach. Für den Transport musste ein Fahrzeug verwendet worden sein. Ebenso ist davon auszugehen, dass die Bank nicht alleine eingeladen werden konnte. Wem in der Nacht zum Sonntag etwas Verdächtiges im dortigen Bereich aufgefallen ist, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Schwaigern: Einbrecher in der Schule

Mit brachialer Gewalt hebelte ein unbekannter Täter den Haupteingang der Sonnenbergschule in der Schwaigerner Weststraße auf. Zwischen Sonntag und Montagmorgen gelangte der Unbekannte so ins Innere der Schule. Dort wurde die Tür zum Zimmer des Rektors ebenfalls aufgehebelt. Diverse Schränke wurden durchwühlt aber offenbar nichts entwendet. Auch im Nebengebäude, der Mensa, wurde die Tür augebrochen und ein Wasserspender beschädigt. An einem Fenster zum Sekretariat der Förderschule wurde ebenfalls versucht einzusteigen. Bei den Hebelversuchen brach die äußere Scheibe, das Fenster konnte nicht geöffnet werden. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Weststraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

Untereisesheim: Nach Streitigkeiten in der Zelle

Gleich mehrere Notrufe gingen bei der Polizei am Montagabend aus Untereisesheim ein. Im Bereich der Herzog-Magnus-Straße war es offenbar zu massiven Familienstreitigkeiten gekommen. Mehrere Streifenwägen der Polizei fuhren zum Ereignisort. Der mutmaßliche Verursacher der Streitigkeiten konnte ausfindig gemacht werden. Da dieser sich nicht beruhigen lies, wurde er schlussendlich in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sich der Betroffene nach Kräften. Seine Spuckattacken konnten durch den Einsatz einer Spuckschutzhaube zwar eingedämmt werden, sein Verhalten gegenüber den Ordnungshütern veränderte dies jedoch nicht. Selbst in der Zelle des Polizeireviers Heilbronn verhielt sich der Betroffene unangebracht, sodass erhebliche Reinigungskosten auf ihn zukommen werden. Neben den Gebühren für Gewahrsam und Reinigung, kommt auf den Mann eine Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu.

Neckarsulm: Verkehrsunfall nach Ampelausfall

Weil aufgrund einer Baustelleneinrichtung die Ampeln an der Kreuzung Gottlieb-Daimler-Straße, Kanalstraße und Brückestraße in Neckarsulm ausser Betrieb genommen wurden, kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12.20 Uhr ordnete sich eine aus Heilbronn heranfahrende Golffahrerin auf der Linksabbiegerspur ein und wollte in Richtung Obereisesheim abbiegen. Offenbar verkannte sie die Situation und bog ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Touran dessen Fahrer geradeaus in Richtung Heilbronn fahren wollte. Die Golffahrerin verletzte sich beim Unfall leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: VW Multivan beschädigt

Derzeit ist nicht klar, wie es Unbekannten zwischen Freitag und Montag auf dem Parkdeck eines Neckarsulmer Autohauses gelungen ist, die Motorhaube eines VW Mutlivans zu öffnen. Im Motorraum wurden sämtliche elektrische Zuleitungen und Schläuche durchtrennt und der vordere Stoßfänger wurde teilweise abgerissen. Es wird derzeit vermutet, dass die Tatausführung gestört wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell