Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Öhringen: Rad während der Fahrt verloren

Am Samstagmorgen verlor ein Pkw während der Fahrt ein Rad und verunfallte. Auf der A6 bei Öhringen löste sich gegen 09.45 Uhr das linke Vorderrad eines VW einer 35-Jährigen. Der Wagen schlittete daraufhin auf der Achse über die Fahrbahn und kam nach circa 30 Metern zum Stehen. Der verlorene Reifen rollte quer über die Fahrbahn und blieb an der Mittelleitplanke liegen. Die Frau kam mit einem Schrecken davon und verletzte sich glücklicherweise nicht. Es entstand jedoch Sachschaden an dem Fahrbahnbelag und dem VW in einer bislang unbekannten Höhe.

A6 / Neuenstein: Pkw überschlagen

Ein Pkw kam am frühen Samstagmorgen erst von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Anschluss. Eine 23-jährige Fahrerin eines Seat befuhr die A6 in Richtung Mannheim. Gegen 03.15 Uhr geriet die junge Frau aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts in den Grünstreifen und fuhr an der Brücke über der Autobahn im Bereich Neuenstein einen steilen betonierten Hang hinauf. Hierbei überschlug sich der Wagen mehrfach und landete im Anschluss wieder auf der Fahrbahn der Autobahn auf den Rädern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Frau verletzte sich durch den Unfall leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Im Anschluss der Behandlung wurde bei der 23-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt. Trotz der bereits vergangenen Stunden zum Unfallzeitpunkt lag das Ergebnis bei mehr als 0,7 Promille.

Öhringen: Betrunken und unter Drogeneinfluss gefahren

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein Rollerfahrer in Öhringen unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Gegen 0.30 Uhr flüchtete ein 37-Jähriger mit seiner 37-jährigen Sozia auf einem Roller vor der Polizei. Die Verfolgungsfahrt hatte in der Straße "Am Bahnhofsdamm" ein Ende. Dort wurden die Beiden von Beamten des Polizeireviers Öhringen kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab knapp 0,6 Promille. Der Mann wurde daraufhin durch die Polizei zur Blutentnahme im Krankenhaus begleitet.

Künzelsau: Ohne passenden Führerschein unterwegs

Ohne passenden Führerschein war am Freitagabend ein Fahrer eines VW Transporters mit Anhänger in Künzelsau unterwegs. Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Fahrzeuggespann die Konsul-Uebele-Straße, obwohl dieser nicht die passende Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugkombination besaß. Das Gespann war in der Form zu schwer für die Führerscheinklasse B. In diesem Fall wäre die Führerscheinklasse BE nötig gewesen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

