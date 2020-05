Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: LKW ausgebremst - Unfall

Ein 24-Jähriger bremste am Dienstagnachmittag mit seinem Audi auf der Landstraße von Zuckmantel in Richtung Neuenstadt den LKW eines 54-Jährigen nach einem Überholmanöver aus. Der 24-Jährige überholte den LKW gegen 14.30 Uhr auf einer kurzen Geraden. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet der Volvo-Sattelzug leicht über die Mittellinie. Dies war offensichtlich Anlass genug für den Audi-Fahrer kurz vor dem Kraftfahrer einzuscheren und diesen als Retourkutsche auszubremsen. Dabei war der Abstand des PKW zu dem Laster zu klein, so dass der 54-Jährige auf den Audi auffuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.200 Euro.

A6/Waldenburg: Geschwindigkeitskontrollen auf Autobahn

Am Dienstag führte die Verkehrspolizei Weinsberg auf der Autobahn sechs im Bereich Waldenburg Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Bereich ist die Geschwindigkeit unter Anderem auf Grund eines fehlenden Standstreifens auf 120 Km/h beschränkt. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.00 Uhr konnten in Fahrtrichtung Mannheim 220 Verstöße festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um neun Überholverstöße durch Lkw, welche trotz Überholverbot für Lkw überholten, etwa 50 Abstandsverstöße durch Pkw und ca. 160 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen befinden sich alle im Bereich von mehr als 16 km/h Überschreitung, wobei die Toleranz bereits berücksichtigt wurde. Bei diesen 160 Überschreitungen sind zudem etwa 45 Verstöße dabei, bei denen die Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Spitzenreiter wurde mit 196 Km/h bei erlaubten 120 Km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell