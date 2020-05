Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Erlenbach/A6: eingeklemmter LKW-Fahrer bei Auffahrunfall

Auf der Autobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg ereignete sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall mit zwei LKWs. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Scania den rechten Fahrtstreifen in Richtung Mannheim, als er staubedingt abbremsen musste. Der hinter dem Scania fahrende 50-Jährige in seinem Iveco bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 50-Jährige verletzte sich schwer und wurde vom Führerhaus seines LKWs eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der LKW des 50-Jährigen musste abgeschleppt werden. Hierfür musste der rechte Fahrtstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Heilbronn: Schwarzfahrer greifen Kontrolleure an

Am Dienstag haben Schwarzfahrer im Stadtbus in Heilbronn Fahrkartenkontrolleure angegriffen. Gegen 22.30 Uhr waren ein 20-Jähriger und sein Begleiter in der Linie zehn des Stadtbusses von Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe kontrolliert worden. Die Situation eskalierte und der 20-Jährige biss einen Kontrolleur. Zur Schlichtung der Situation wurde die Polizei gerufen. Die Beamten setzten gegen den Beißer Pfefferspray ein und konnten die Situation bereinigen. Der 20-Jährige musste die Polizei auf die Wache begleiten. Die beiden Schwarzfahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Brackenheim: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Einen entgegenkommenden Rollerfahrer hat wohl ein 29-Jähriger am Dienstagmorgen bei Brackenheim übersehen, als er auf der Cleebronner Straße links in die Karlstraße abbog. Der BMW-Fahrer war gegen 6.30 Uhr von Cleebronn in Richtung Botenheim unterwegs und stieß beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden 59-jährigen Rollerfahrer zusammen. Der Zweiradlenker erlitt schwere Verletzungen und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell