Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 46-Jähriger muss für 120 Tage ins Gefängnis

Bad Gottleuba (ots)

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten am Freitag auf der A17 einen rumänischen Staatsangehörigen (46), welcher mit seinem PKW in Richtung Dresden unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 46-Jährige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt wurde. Anschließend ging es für den 46-Jährigen auf direktem Weg in die JVA nach Dresden, wo er jetzt 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Am Sonntag stellte sich bei der Kontrolle auf der A17 bei einem rumänischen Staatsangehörigen (27) heraus, dass dieser wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt wurde. Die vom Gericht verhängte Geldstrafe (300,- Euro) hatte er jedoch bisher nicht bezahlt. Da er die offene Geldstrafe auch jetzt nicht bezahlen konnte, drohte ihm eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis. Dank der finanziellen Unterstützung seines Vaters, welcher die gesamte Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle in Hamburg bezahlte, konnte der 27-Jährige auf freien Fuß bleiben und anschließend seine Reise fortsetzen.

