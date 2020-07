Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte auf ein Firmengelände an der Wartburgstraße ein. Sie durchtrennten einen Zaun, fuhren mit einem Fahrzeug aufs Gelände und brachen in Container, eine Gartenlaube und ein Fahrzeug ein. Sie nahmen Autoreifen, Metallrohre und eine Popcornmaschine mit und flüchteten mit ihrer Beute.

Herten:

An der Uhlandstraße brachen Unbekannte die Tür einer Wohnung auf und drangen in die Räume ein. Die Täter kamen am Mittwoch im Laufe des Vormittags und erbeuteten Bargeld und ein Telefon.

