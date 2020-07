Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro hinterließ ein Unbekannter nach einer Unfallflucht am Kärntner Platz. Ein grauer Mazda, der am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.45 h und 18.05 h auf dem Parkplatz stand, wurde durch an anderes Auto beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 zu melden.

