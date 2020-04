Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Hamminkeln auf der Lembecker Straße in Richtung Süden. In Höhe des Friedhofs Lippramsdorf wollte sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Motorradfahrer aus Marl. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 5.800 Euro Sachschaden.

