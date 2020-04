Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau in Auto eingeklemmt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Straße Unterspredey. Nach ihren Angaben Zeugen gegenüber hatte sie hier versucht einem Tier auszuweichen. Dabei kollidierte sie zuerst mit einem geparkten Auto am rechten Fahrbahnrand und anschließend mit einem weiteren am linken Fahrbahnrand. Anschließend kippe das Auto auf die linke Fahrzeugseite. Die 39-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer. An den Autos entstand insgesamt etwa 14.000 Euro Sachschaden.

