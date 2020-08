Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Polizei erwischt Sprayer auf frischer Tat

Bad Segeberg (ots)

In den frühen gestrigen Morgenstunden ist es im Bereich des Krupunder Sees zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti-Sprühereien gekommen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte den Verursacher noch vor Ort feststellen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hielt sich ein 19 Jahre alter Mann aus Hamburg gegen 3:10 Uhr in Begleitung eines 17-jährigen Jugendlichen, ebenfalls aus der benachbarten Hansestadt, an der Altonaer Straße auf und besprühte insbesondere einen vor einem dortigen Hotel befindlichen Stromkasten.

Ein Passant beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Eine in unmittelbarer Nähe zum Tatort befindliche Streife des Polizeireviers Rellingen traf das Duo zeitnah an. Die Hände der jungen Männer wiesen noch starke Verunreinigungen mit schwarzer und weißer Farbe auf. Während der 19-Jährige die Tat unmittelbar einräumte und den Kollegen die zuvor weggeworfenen Spraydosen aushändigte, stritt der 17-Jährige ab, gesprüht zu haben. Vielmehr gab er an, die Spraydosen lediglich gehalten zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Bei den Tags handelt es sich hauptsächlich um unterschiedliche kurze Schriftzüge und Zahlenkombinationen.

