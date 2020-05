Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrerin stürzt auf dem Zuweg zur Halde Beckstraße

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 18 Uhr, fuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop auf einem asphaltierten Weg der Halde an der Beckstraße. Sie war vom Gipfelkreuz in Richtung Beckstraße unterwegs. Als ein in gleicher Richtung fahrender 34-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop die 57-Jährige überholte, erschrak diese nach eigenen Angaben, bremste stark ab und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

