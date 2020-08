Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer nutzte das Auto?

Kaiserslautern (ots)

Es sieht so aus, als habe ein Unbekannter seit mehreren Tagen oder Wochen in einem VW Polo gehaust. Der Wagen parkte seit Mitte Juli in der Kurt-Schumacher-Straße. Am Mittwoch stellte die Fahrzeughalterin fest, dass das Sonnendach des Pkw offenstand. Am Auto war allerlei beschädigt und im Fahrzeug fand die 70-Jährige eine Mund-Nasen-Maske sowie einen fremden Rucksack und eine Shisha. Vermutlich hatte der unberechtigte "Bewohner" die Zentralverriegelung geknackt und den Wagen als Unterschlupf benutzt. Ob der VW Polo auch unbefugt gefahren wurde, steht aktuell nicht fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtige an dem Auto gesehen? Wo ist ein VW Polo in den vergangenen Wochen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

