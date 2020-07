Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Drei junge Fahrraddiebe vorläufig festgenommen; Zeugin gab den entscheidenden Hinweis

Heidelberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in der Altstadt zwei Fahrräder gestohlen zu haben. Den entscheidenden Hinweis bekamen die Fahnder von einer Zeugin, die das Trio beim Diebstahl der Fahrräder in der Friedrichstraße, Ecke Plöck beobachtet hatte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden alle drei Jungs unweit des Tatorts festgenommen; die Fahrräder wurden sichergestellt. Nach Erledigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den Eigentümern der Fahrräder sind noch im Gange.

