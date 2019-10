Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Sachbeschädigung an Pkw auf einem Parkplatz des Bundeswehrzentralkrankenhauses

Koblenz (ots)

Am Freitag,25.10.2019, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde der Pkw Skoda Oktavia RS, Farbe grau, eines Mitarbeiters des Koblenzer BWZK angegangen. Der Wagen war auf dem alten Schotterparkplatz der Einrichtung geparkt. In der oben angegebenen Zeit wurden offensichtlich absichtlich zwei Lackkratzer an der Fahrertüre in Höhe von 75-80 cm hinterlassen. Der entstandene Schaden wird auf 2500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter 0261-103 2510 an die Polizeiinspektion Koblenz 2 erbeten.

