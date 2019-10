Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019, gegen 13:40 Uhr fuhr eine 36-jährige Westerwälderin mit ihrem Opel Zafira von einem Parkplatz Am Metternicher Feld in den fließenden Verkehr in Richtung B9 ein. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 69-Jährigen niederländischen Motorradfahrer, der die Straße mit seiner Suzuki 650 befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der Motorradfahrer sich eine schwere Schulterverletzung zuzog. Er musste stationär in einem Koblenzer Krankenhaus behandelt werden.

