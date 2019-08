Polizei Münster

POL-MS: Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter griffen am Donnerstagnachmittag (15.08., 15:00 bis 16:00 Uhr) in den Fahrradkorb einer 51-Jährigen und entwendeten ihren Rucksack.

Die Münsteranerin fuhr mit ihrem Rad über die Frauenstraße, den Schloßplatz entlang in Richtung Torminbrücke und bemerkte am Aasee schließlich, dass ihr Rucksack verschwunden war. In dem gestohlenen Rucksack befanden sich Bargeld und Dokumente.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

