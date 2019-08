Polizei Münster

POL-MS: Polizeipräsident Kuhlisch verabschiedet Generalkonsulin der Republik Türkei

Der Polizeipräsident Hajo Kuhlisch verabschiedete sich gestern (14.8.) im Polizeipräsidium von der Generalkonsulin der Republik Türkei Pınar Gülün Kayseri.

Die erste Frau an der Spitze eines Generalkonsuls in Westfalen verlässt nun nach vierjähriger Dienstzeit Münster. Im Rahmen eines Abschiedsbesuches resümierte sie zusammen mit dem Polizeipräsidenten die vergangenen Jahre ihrer Dienstzeit in Münster und bedankte sich für das sehr kooperative Miteinander.

