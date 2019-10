Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Versuchter Diebstahl aus VW Golf in Höhe der Uni Koblenz

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019, wurde am schwarzen VW Golf einer 22-jährigen Frau aus Koblenz die Seitenscheibe eingeschlagen. Die unbekannten Täter durchwühlten den Pkw, entwendeten offensichtlich aber nichts. Der Sachverhalt wurde gegen 16:30 Uhr bekannt. Der Schaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion 2 in Koblenz.

