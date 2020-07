Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch: Diebstahl eines "Kettendumpers" und versuchter Diebstahl eines Traktors, Tatzusammenhang wahrscheinlich; Zeugen gesucht

Ketsch (ots)

Zwischen Freitag, den 17. Juli und Montag, den 20. Juli wurde von einem unbebauten Grundstück im Bereich "Altrheinbogen" ein sogenannter "Kettendumper", Typ DT 10, Farbe gelb, im Wert von rund 9.000.- Euro entwendet. Um die Baumaschine abzutransportieren benötigten der oder die Täter ein Fahrzeug mit einer Rampe. Ebenfalls an diesem Wochenende wurde versucht, von einer Wiese in der Brühler Straße, im Gewann Riedacker, ein Traktor mit einem Anhänger. Auf bislang unbekannte Art und Weise starteten der oder die Täter den Traktor, kamen aber nicht weit und ließen das Gefährt aus unbekannten Gründen schließlich nach nur 50 Metern stehen. Ein Zusammenhang beider Taten dürfte nach den derzeitigen Erkenntnissen gegeben sein. Hinweise bitte an den Polizeiposten Ketsch, Tel.: 06202/61696 oder an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0.

