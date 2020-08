Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Treppenhaus

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein 8-jähriges Kind hat am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße einen Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Gegen 17.30 Uhr waren in einem oberen Stockwerk des Gebäudes mehrere Blumenkübel aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die schließlich von dem Mädchen bemerkt wurde.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Verletzt wurde niemand. Eine Evakuierung des Hauses war nicht erforderlich.

Lediglich Wände des Treppenhauses sowie ein Stromkasten wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell