Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Mehrere Autos aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden sechs Autos in der Schillerstraße aufgebrochen. Die Täter schlugen Scheiben ein, machten jedoch nur in einem Fall Beute. Sie stahlen aus einem der geparkten Wagen eine Bauchtasche mit Tabak. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt jeweils bei mehreren Hundert Euro. In der Stauffenbergstraße wurde in der gleichen Nacht ebenfalls ein PKW aufgebrochen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell