Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Zusammenstoß von Rollerfahrer und Fußgänger.

Lippe (ots)

Am gestrigen Dienstagabend gegen 19.40 Uhr kam es in der Quellenstraße in Hörste zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Rollerfahrer und einem 45-jährigen Fußgänger, beide aus Detmold. Der 18-Jährige war mit seinem Roller auf der Quellenstraße in Richtung Hörster Straße unterwegs. Vor ihm fuhren zwei Freunde auf Rollern und ein Freund auf einem Motorrad. Am rechten Fahrbahnrand ging der 45-jährige Detmolder. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der 18-jährige Tai Golden-Fahrer mit dem Fußgänger zusammen. Dabei wurden beide leicht verletzt. Während der Rollerfahrer direkt am Unfallort ärztlich versorgt wurde, brachte ein Rettungswagen den verletzten Fußgänger ins Klinikum Detmold. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, richten ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

