Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Baustellencontainer.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen beschädigten unbekannte Täter einen Container auf der Dauerbaustelle beim Rathaus in Richtung der Rudolph-Brandes-Allee. An der Tür des Containers wurden Einbruchsspuren entdeckt. Den Tätern gelang es nicht, den Container zu öffnen. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges im Bereich der Baustelle beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

