Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Bollingen Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 16. Juni 2020, gegen 08.50 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Am Ostermoor Ecke Alte Kamp ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte von der Straße Am Ostermoor nach links in die Straße Alte Kamp abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 31-jährigen PKW-Fahrerin aus Saterland, welche den PKW des 34-jährigen überholte. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 34-jährige Fahrer als auch die 31-jährige Fahrerin leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Darüber hinaus wurden durch den Zusammenstoß eine Leitplanke und eine dahinter befindliche Hecke beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell