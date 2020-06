Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Montag, 15. Juni 2020, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Osloer Straße, einen blauen Pkw des Herstellers Toyota RAV 4, indem sie dem Lack des Fahrzeuges im Bereich des Tankstutzens mehrere Kratzer beibrachten. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines dortigen Fitnessstudios abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 15. Juni 2020, wurde um 17.35 Uhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Lindenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Daher wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 12. Juni 2020, kam es gegen 09.00 Uhr in einem Wendehammer in der Habelschwerdter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte beim Rangieren zwei Poller und eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, um 17.50 Uhr beabsichtigte ein 56-Jähirger aus Holdorf aus einer Parklücke an der Dammer Straße zu fahren. Dabei übersah er eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf. Es kam zum Zusammenstoß und Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 56-Jähirge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Gefährliche Körperverletzungen

Am Montag, 15. Juni 2020, gegen 23.40 Uhr, wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße Neuer Markt im Außenbereich eines dortigen Mehrparteienwohnhauses mitgeteilt. Nach Angaben der Meldenden sollen einzelne Personen verletzt und Hieb- und Stichwaffen verwendet worden sein. Unverzüglich wurde die Einsatzörtlichkeit mit mehreren Streifenwagen aufgesucht. Vor Ort konnten alle beteiligten Personen angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nach vorausgegangenen Nachbarschaftsstreitigkeiten zwischen fünf Personen im Alter von 21 bis 44 Jahren zu wechselseitigen Körperverletzungen. Hierbei sollen ein Teleskopschlagstock und Messer verwendet worden sein. Durch die Tathandlungen wurden ein 31-jähriger aus Vechta sowie ein 21-jähriger aus Vechta schwer und ein 43-jähriger aus Vechta leicht verletzt. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurden alle Personen einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.

