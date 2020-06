Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/ Evenkamp- Nachtrag zum Einbruch in Werkstatt vom 15. Juni 2020/ Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wie bereits gestern gemeldet wurde, kam es am Montag, 15. Juni 2020, gegen 02.20 Uhr, zu einem Einbruch in einer Scheune/ Werkstatt in der Evenkamper Straße. Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 33-jähriger Tatverdächtiger aus England festgestellt und vorläufig festgenommen werden. (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4624345)

Der 33-jährige wurde am heutigen Tage einem Richter beim Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und ordnete die Untersuchungshaft an. Der 33-jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

