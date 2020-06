Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen/ Evenkamp- Einbruch in Werkstatt/ Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Am Montag, 15. Juni 2020, gegen 02.20 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in einer Scheune/ Werkstatt der Evenkamper Straße gemeldet. Nach Angaben eines Zeugen waren die Täter mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Es wurden unverzüglich Polizeibeamte zur Tatörtlichkeit entsandt. Während der Anfahrt wurde mitgeteilt, dass sich ein PKW von der Tatörtlichkeit in Richtung Bundesstraße 213 entfernt habe. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den flüchtigen PKW feststellen, verfolgen und im Bereich Menslage kontrollieren. In dem Fahrzeug befand sich ein 33-jähriger Tatverdächtiger aus England. Dieser wurde vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle zugeführt. Haftgründe werden derzeit geprüft. An der Tatörtlichkeit stellten die Polizeibeamten einen Transporter fest. In dem Transporter befand sich mutmaßliches Diebesgut. Beide Fahrzeuge wurden zunächst sichergestellt. Weitere tatverdächtige Personen konnten an der Tatörtlichkeit nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen in Verbindung zu setzen.

Stalförden - Einbruch in Gartenhütte an Teichanlage

Zwischen Freitag, 12. Juni 2020, 10.00 Uhr und Samstag, 13. Juni 2020, 14.00 Uhr kam es in der Straße Göskenort zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück eines Angelteiches und brach in eine dortige Gartenhütte ein. Aus dieser entwendete er einen Außenbordmotor und ein Pocketbike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Mittwoch, 10. Juni 2020, 12.00 Uhr und Samstag, 13. Juni 2020, 13.00 Uhr kam es an der Löninger Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Hauswand. Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Wand mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

