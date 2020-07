Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Lothe. Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer.

Lippe (ots)

Auf der Steinheimer Straße / Ecke Holterbergweg im Ortsteil Lothe ereignete sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Rollerfahrer. Die 81-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin aus Schieder-Schwalenberg war mit ihrem Mann als Beifahrer auf dem Holterbergweg in Richtung Steinheimer Straße unterwegs. Als sie letztere überqueren wollte, übersah sie den vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 54-jährigen Rollerfahrer aus Schieder-Schwalenberg. Beim Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer, dessen Helm komplett beschädigt war, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus Höxter. Am Mercedes-Benz sowie am Roller der Marke Honda entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

