Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein auf dem Motorroller unterwegs (12.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei kontrollierte am Freitag gegen 11 Uhr einen 70-Jährigen, der mit einem elektrischen Motorroller in der Bahnhofstraße unterwegs war. Der Mann konnte für die Fahrt mit dem 45 Km schnellen Elektroroller keinen Führerschein vorweisen, weshalb die Polizei nun gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein Gefährt musste er an der Kontrollstelle abstellen.

