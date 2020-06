Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unter Drogeneinfluss Auto gefahren (14.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle fiel der Polizei ein 37-jähriger Autofahrer auf, der am Sonntag gegen 22 Uhr in einem Mercedes CLA in der Straße "Kaiserring" überprüft wurde. Da der Mann offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete die Polizei bei ihm eine Blutentnahme an. Seinen Mercedes musste er an der Kontrollstelle abstellen. Gegen den 37-Jährigen erfolgt eine Anzeige.

