POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Bauzäune von Baugrundstück gestohlen, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, 12.05.2020, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Am Dienstag, den 12.05.2020, wurden von einem Baustellengelände in der Hauptstraße in Mainz-Kostheim insgesamt 27 Bauzaunelemente im Gesamtwert von rund 1.500 Euro gestohlen. Für den Abtransport des sperrigen Diebesguts müssen die Täter ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

2. Pedelec und Toilettenspülkasten aus Kleingartenanlage gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Grundweg, 18.05.2020, 21.30 Uhr bis 19.05.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Aus einer Kleingartenanlage im Bereich des Grundwegs in Biebrich haben unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein dunkelfarbiges Pedelec und einen Toilettenspülkasten im Gesamtwert von rund 1.300 Euro gestohlen. Die Täter schnitten die äußere Umzäunung der Gartenanlage auf und ließen anschließend aus dem gemeinschaftlichen Toilettenhäuschen den Spülkasten mitgehen. Darüber hinaus drangen die Diebe in den Schuppen einer Gartenparzelle ein und entwendeten hieraus das mit einem Schloss gesicherte Pedelec von Prophete. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

3. Werbeschild abgerissen und gestohlen, Wiesbaden, Bismarckring, 18.05.2020, 19.00 Uhr bis 19.05.2020, 09.00 Uhr,

(pl)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag im Bismarckring das Werbeschild eines Friseursalons von der Hauswand abgerissen und mitgenommen. Durch das Abreißen des Schildes wurde auch die Hausfassade beschädigt. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 19.05.2020, 16.55 Uhr,

(pl)Ein 57-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer war gegen 16.55 Uhr mit seinem VW Golf auf dem Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und wollte dann in Höhe "Am Landeshaus" nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen übersah er offenbar den Fahrradfahrer, der durch den Aufprall verletzt wurde. Der 57-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Fahrräder kollidieren - Frau verletzt, Wiesbaden, Aukammallee, 19.05.2020, gegen 17:30 Uhr,

(däu)Am frühen Dienstagabend wurde eine 37-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem anderen Fahrradfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 8-jähriges Kind fuhr von einem Feldweg kommend auf die Aukammallee und stieß dort mit der vorfahrtsberechtigten 37-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. An beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Kind blieb unverletzt.

6. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Wiesbaden, Äppelallee, 18.05.2020, 10:40 Uhr,

(däu)Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Montagvormittag gegen 10:40 Uhr auf der Äppelallee in Biebrich. Der Fahrer eines schwarzen Pkw bog vom Seligmann-Baer-Platz nach links in die Äppellalle ein und kollidierte dort mit einem silbernen Golf, der von der Äppelallee in Richtung Gibber Bahnübergang einbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des schwarzen Wagens seine Fahrt unvermittelt fort. An dem Golf entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das gesuchte schwarze Auto müsste im Frontbereich und am vorderen rechten Kotflügel beschädigt sein. Es soll ein Wiesbadener Kennzeichen haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

7. Toyota Auris gesucht / Wer kann Hinweise geben?, Wiesbaden, Rüsselsheim, 15.05.2020,

(däu)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Rüsselsheimer Polizei zu einer verwirrten Person in den Rugbyring gerufen. Nachdem die Beamten die Person angetroffen hatten stellte sich schnell heraus, dass der orientierungslose 77-jährige Mann bereits von seinen Angehörigen in Wiesbaden vermisst wurde. Er soll mit einem grauen Toyota Auris, amtliches Kennzeichen WI-EF 943, unterwegs gewesen sein. Der Mann konnte sich nicht mehr daran erinnern, wo er seinen Pkw abgestellt hatte. Er wurde durch die Streife wohlbehalten nach Hause gefahren und in die Obhut seiner Frau übergeben. Sein Wagen konnte trotz intensiver Suche durch die Polizisten weder in Rüsselsheim noch in Wiesbaden aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer (06142) 696-0 zu melden.

8. Größere Mengen Betäubungsmittel, Bargeld und Waffen sichergestellt, Glashütten und Bad Camberg, Donnerstag, 14.05.2020 bis Freitag, 15.05.2020

(si)Größere Mengen Betäubungsmittel sowie Bargeld und Waffen konnte die Wiesbadener Kriminalpolizei Ende der letzten Woche in Glashütten und Bad Camberg sicherstellen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen war ein 31 Jahre alter Mann aus Bad Camberg ins Visier der Wiesbadener Drogenfahnder geraten. Als der 31-Jährige am Donnerstagabend das Wohnhaus eines den Fahndern ebenfalls bekannten 30 Jahre alten Mannes in Glashütten verließ, schlugen die Beamten schließlich zu. Sie stoppten den Pkw, mit welchem der Mann unterwegs war und fanden in dem Fahrzeug über zwei Kilogramm Marihuana auf. Doch damit nicht genug, so wurden die Beamten auch noch bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fündig. In der Wohnung des 31-Jährigen in Bad Camberg konnten von den Fahndern unter anderem rund 1,5 kg Marihuana sowie etwa 500 Gramm Haschisch und über 20.000 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Noch in der Nacht zum Freitag wurde zudem das Wohnhauses des 30 Jahre alten Mannes aus Glashütten durchsucht. Im Rahmen dieser Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem rund fünf Kilogramm Marihuana, eine scharfe Schusswaffe samt Munition, einen Elektroschocker sowie über 70.000 Euro Bargeld sicher. Gegen beide Männer ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei nun wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und sie müssen mit nicht unerheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Heidenrod, Landestraße 3033, zwischen Geroldstein und Ramschied, Dienstag, 19.05.2020, 18:15 Uhr

(däu)Am Dienstagabend wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw verletzt. Der Zweiradfahrer war auf der L3033, von Geroldstein kommend, in Richtung Ramschied unterwegs. In einer Rechtskurve, kurz vor der Abzweigung nach Springen, geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden Chevrolet. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden, der Pkw wurde im linken Frontbereich beschädigt. Während der 19-Jährige in ein Krankenhaus verbracht werden musste, kam der 66-Jährige Autofahrer mit dem Schrecken davon.

2. Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht, Schlangenbad, Georgenborn, Georgsweg, Montag, 18.05.2020, 15:30 Uhr - Dienstag, 19.05.2020, 10:00 Uhr

(däu)In der Zeit von Montagnachmittag, 15:30 Uhr bis Dienstagvormittag, 10:00 Uhr wurde im Georgsweg in Georgenborn ein am Straßenrand geparkter Pkw bei einem Verkehrsunfall, vermutlich durch ein vorfahrendes Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Der verursachte Sachschaden an dem geparkten schwarzen Volvo beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Verkehrsunfall durch verlorene Ladung verursacht, Idstein, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Anschlussstelle Idstein, Dienstag, 19.05.2020, gegen 17:45 Uhr

(däu)Auf der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Idstein, in Fahrtrichtung Köln, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 17:45 Uhr fuhr ein vermutlich mit Streugut beladener Lkw auf die A3 auf. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen verlor besagter Lkw Teile seiner Ladung, so dass der hinter ihm fahrende Hyundaifahrer von der Beschleunigungsspur auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Hierbei stieß er mit einem dort fahrenden Sattelzug zusammen. An dem Hyundai und dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer des Lkws mit dem Streugut setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-4140 zu melden.

