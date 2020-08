Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Strafverfahren wegen Dosenbier und Süßigkeiten

Kaiserslautern (ots)

Dosenbier und Süßigkeiten wollte ein Ladendieb am Mittwochabend in der Fruchthallstraße mitgehen lassen, ohne dafür zu bezahlen. Offenbar hatte der 40-Jährige nicht mit den aufmerksamen Augen der Markt-Mitarbeiter gerechnet, die beobachtet hatten, wie er die Sachen in seinen Rucksack steckte. Als er an der Kasse nur eine Dose Bier bezahlen wollte, wurde der Mann von Mitarbeitern angesprochen.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks kam neben den gestohlenen Artikeln auch noch ein Teppichmesser zum Vorschein, und in einer Hosentasche hatte der 40-Jährige zwei Damenringe.

Weil nicht geklärt werden konnte, woher die Ringe stammen und wem sie rechtmäßig gehören, wurden sie zusammen mit dem Messer sichergestellt. Der 40-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

