Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Motorradfahrer stürzt

Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, kam es auf der Seestraße zwischen Stockum und Wamel zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Mann aus Werne war mit seinem Motorrad aus Stockum kommend unterwegs. Als das vor ihm fahrende Motorrad verkehrsbedingt bremste, berührte der Fahrer mit seinem Vorderrad das Hinterrad der anderen Maschine. Dadurch stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich. Er wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da aus dem Motorrad Öl ausgelaufen war, musste die Feuerwehr die Straße zunächst reinigen. Dabei blieb die Seestraße voll gesperrt. Der Sachschaden an der Maschine wird auf etwa 1000,- EUR geschätzt. (lü)

