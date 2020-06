Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Radfahrer schwer verletzt

Warstein (ots)

Am Donnerstag, um 18:30 Uhr, kam es auf der Schützenstraße, kurz vor der Einmündung in die Sauerlandstraße, zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Mann aus Wadersloh war mit seinem Rennrad in einer Gruppe von Radlern unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (lü)

