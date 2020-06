Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest vom 11.06.2020

Kreis Soest (ots)

Soest - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin und Flucht Am Mittwoch, 10.06.20 gegen 15.55 Uhr befuhr ein 78jähriger Soester mit seinem Mercedes den Herringser Weg in Richtung Lendringser Weg. Da sich zu dem Zeitpunkt noch Kinder auf der Fahrbahn befanden, stellte sich eine 35jährige Soesterin in die Fahrbahnmitte, um die Kinder zu schützen. Der Pkw-Fahrer erfasste die auf der Straße stehende Soesterin, wobei sie sich leicht verletzte. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.(AG)

Lippstadt - Bei Verkehrsunfall verletzt Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 00.55 Uhr befuhr ein 47jähriger Lippstädter mit seinem Fahrrad den Radweg der Barbarossastraße in Lippstadt. Er geriet im Fahrverlauf ins Schlingern, verlor letztendlich die Kontrolle über das Rad und kollidierte mit einem, in einer Parkbucht geparkten Pkw. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden durch die Einsatzkräfte Alkoholeinfluss festgestellt. Daraufhin wurde bei dem Radfahrer eine Blutprobe angeordnet.(AG)

Werl - Alkohol - Drogen - kein Führerschein und verletzt Ein 25jähriger Werler befuhr am Donnerstag, gegen 00.18 Uhr mit einem Opel Corsa die Straße Hammerstein in Werl, von der Soester Straße kommend, stadtauswärts. Im Verlauf einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, steuerte in eine Hecke, überschlug sich und blieb auf dem Dach des Fahrzeugs liegen. Ein 40jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Fahrer war. Sowohl ein Alkoholvortest, als auch ein Drogenvortest, verliefen positiv. Daraufhin wurde bei dem Werler eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein konnten die Einsatzkräfte nicht sicherstellen, da der 25 Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug, das dem Werler auch nicht gehörte, wurde sichergestellt. Ob er berechtigter Weise oder ohne Wissen des Halters damit unterwegs war, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.(AG)

Lippstadt - Bei Kollision im Kreuzungsbereich leicht verletzt Am Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr befuhr eine 57jährige Fahrzeugführerin aus Wadersloh mit ihrem Opel Corsa die Wiedenbrücker Straße in Richtung Kreuzung mit der Lipperoder Straße. Hier wollte sie nach links in die Lipperoder Straße abbiegen. Beim Abbiegemanöver missachtete sie den Vorrang eines 21jährigen Lippstädters, der mit seinem Alfa Romeo auf der Straße Lippertor in Richtung Wiedenbrücker Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Opelfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden.(AG)

