Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 08:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Schnappweg/Haarweg zu einem Unfall. Ein 53-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Ford Ranger auf dem Schnappweg aus Büecke kommend unterwegs. An der Ampel fuhr er wahrscheinlich bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Hier kam es zur Kollision mit einem in Richtung Echtrop fahrenden VW Caddy. Durch den Zusammenprall wurde der 26-jährige Caddy-Fahrer aus Arnsberg leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 9000,- EUR Euro geschätzt. (lü)

