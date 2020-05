Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung (Spielothek, Eingangstür)

Uslar (ots)

Uslar/ Innenstadt (Maz)

Am Sonntag, dem 17.05.2020, zwischen 01:55 Uhr und 02:00 Uhr, trat ein unbekannter, männlicher Täter mehrmals gegen die Eingangstür einer Spielothek in der Langen Straßen. Dabei wurde der Täter von Zeugen beobachtet. Als er durch einen Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Täter in Richtung Neustädter Platz. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000

